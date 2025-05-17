إسرائيل تشن هجوماً واسعاً على غزة ودول أوروبية تطالب برفع الحصار فوراً لإنقاذ المدنيين

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن بدء عملية عسكرية واسعة النطاق داخل قطاع غزة تحت مسمى “عربات جدعون”، تتضمن شن ضربات جوية ونقل قوات ميدانية للسيطرة على مناطق داخل القطاع.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان رسمي: “خلال اليوم الأخير بدأ جيش الدفاع شن ضربات واسعة ونقل قوات للاستيلاء على مناطق مسيطرة داخل قطاع غزة، وذلك ضمن مراحل بداية حملة عربات جدعون وتوسيع المعركة في قطاع غزة بهدف تحقيق كافة أهداف الحرب بما فيها تحرير المختطفين وحسم “حماس”.

وأضاف أدرعي: “ستواصل قوات جيش الدفاع في القيادة الجنوبية العمل لحماية مواطني دولة إسرائيل وتحقيق أهداف الحرب”.

وتزامن ذلك مع تصعيد إسرائيلي كثيف استهدف شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن “القصف الجوي والمدفعي تركز على الجزء الشمالي من القطاع المكتظ بالسكان، وأودى بحياة العشرات بينهم نساء وأطفال خلال الليل”، مشيرًا إلى أن حصيلة الضحايا منذ صباح الخميس بلغت 250 قتيلاً.

“قافلة الصمود” التونسية: تحرك شعبي لكسر الحصار

في المقابل، وفي خطوة ميدانية تضامنية، أعلنت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس، وبدعم من عدد من المنظمات الوطنية، عن تنظيم “قافلة الصمود”، وهي قافلة برية تضامنية ستنطلق من العاصمة التونسية في 14 يونيو المقبل، في اتجاه قطاع غزة عبر الأراضي الليبية والمصرية.

ووفقًا للمنظمين، فإن القافلة تُعد تحركًا تضامنيًا، إنسانيًا وشعبيًا، وتهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة والسماح بدخول آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية المتكدسة في العريش ورفح منذ أكثر من عامين دون إذن بالعبور.

وتضم القافلة عددًا من أبرز الهيئات الوطنية التونسية، منها: الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عمادة الأطباء، جمعية المحامين الشبان، المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الشبكة التونسية لمناهضة التطبيع.

وفي تصريح خاص لـ”سبوتنيك”، وصف وائل نوار، عضو تنسيقية العمل المشترك وأحد منسقي القافلة، هذه المبادرة بأنها “صرخة تونسية في وجه الحصار”، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط التحرك الرمزي، بل تحقيق فعل ميداني ضاغط يسلط الضوء على ملف الحصار أمام الرأي العام الدولي.

وأشار نوار إلى أن القافلة لن تحمل مساعدات جديدة، بل تطالب بالسماح بدخول مساعدات جاهزة ومتراكمة منذ عامين، منها ما أصبح غير صالح للاستخدام، ومنها ما يزال صالحًا، لكن الحصار يمنع دخوله، على حد تعبيره.

وأوضح أن هناك تنسيقًا عابرًا للحدود مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا ومصر، بهدف الوصول إلى معبر رفح في تحرك جماعي منسق، مع وجود دعم شعبي ومدني واسع.

كما كشف نوار عن مفاوضات لعبور القافلة من معبر رأس الجدير الحدودي مع ليبيا، للوصول إلى الأراضي المصرية، مؤكداً استعداد الشركاء الليبيين للمشاركة، وأن هناك مفاوضات وتنسيق مع منظمات مصرية أيضًا.

وأشار إلى التحضير لبيان عالمي بمشاركة منظمات دولية تنشط في مجال الإغاثة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، في محاولة لتوحيد الجهود وتنظيم حملة عالمية متزامنة لكسر الحصار.

دول أوروبية تدعو إسرائيل لرفع الحصار فوراً وسط كارثة إنسانية في غزة واشتداد الهجوم الإسرائيلي

دعت سبع دول أوروبية إسرائيل إلى إعادة النظر فوراً في سياستها تجاه قطاع غزة ورفع الحصار المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية، في ظل تدهور الوضع الإنساني الكارثي الذي يعانيه السكان جراء العمليات العسكرية المستمرة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج، حيث أكدوا أنهم لن يصمتوا أمام “الكارثة الإنسانية التي يسببها الإنسان وتحدث أمام أعيننا في غزة”.

ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى التوقف فوراً عن توسيع العمليات العسكرية ورفع الحصار بشكل كامل، مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبدون أي عوائق لكافة مناطق قطاع غزة عبر الجهات الإنسانية الدولية.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال فقدوا حياتهم، محذراً من أن الملايين قد يموتون جوعاً خلال الأيام والأسابيع المقبلة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

كما أدان البيان تصعيد العنف في الضفة الغربية، لا سيما في القدس الشرقية، مع تزايد عمليات المستوطنين، وتوسيع المستوطنات غير القانونية، بالإضافة إلى تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المناطق.

وأكد القادة أن “النزوح القسري أو طرد الشعب الفلسطيني بأي وسيلة غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي”، معبرين عن رفضهم لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة.

ودعوا إلى دعم المنظمات الإنسانية والسماح لها بالوصول الآمن والحر إلى المناطق المتضررة، كما طالبوا جميع الأطراف بالدخول فوراً وبنية حسنة في مفاوضات عاجلة حول وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن السلام المستدام والعادل والشامل لن يتحقق إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، مع التزامهم بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والعمل مع الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لتحقيق حل سلمي مستدام.

عملية طعن في القدس المحتلة

وفي تطور ميداني موازٍ، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إصابة أربعة أشخاص، أحدهم في حالة حرجة، في عملية طعن وقعت مساء الجمعة في حي التلة الفرنسية بالقدس الشرقية المحتلة.

وذكرت شرطة الاحتلال أن منفذ العملية تم تحييده بإطلاق النار عليه، دون أن توضح هويته على الفور، وأكدت أن التحقيق جارٍ لمعرفة دوافع العملية، وسط تعزيزات أمنية في محيط القدس.

وعقب العملية، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بيانًا رسميًا اعتبرت فيه أن “عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة رد طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس”.

وأكدت الحركة أن “تصاعد المقاومة هو خيار شعبنا للدفاع عن نفسه وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 17 عامًا”.