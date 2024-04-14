الجيش الإسرائيلي يعلن «تخفيف قيود الحركة» داخل إسرائيل بعد تقديرات بانتهاء الهجوم الإيراني

قال الجيش الإسرائيلي إنه “تم رفع بعض القيود” على الحركة داخل إسرائيل، بعد هجوم إيراني غير مسبوق بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ انطلقت لأول مرة من الأراضي الإيرانية بإتجاه إسرائيل.

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل إضافية في تصريحات لبي بي سي، إلا أن صحيفة تايمز أوف إسرائيل أكدت أنه “لم يعد مطلوباً من الإسرائيليين في جميع أنحاء البلاد البقاء بالقرب من الملاجئ”، مشيرة إلى أن القيود على التجمعات وإلغاء جميع الأنشطة التعليمية والرحلات المدرسية لا تزال قائمة.

وشنت إيران هجوما غير مسبوق بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل، ليل السبت، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ودوت الانفجارات في أنحاء مدن عدة حول القدس، وأضاءت الانفجارات الأفق باللون الأحمر، بينما قام السكان بتخزين المياه ولجأوا إلى الملاجىء.