الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير أنظمة صواريخ إيرانية في أصفهان وطهران

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه دمّر عدداً من أنظمة الصواريخ ومنصات الرادار الإيرانية في منطقتي أصفهان وطهران، ضمن ما وصفه بجهود توسيع نطاق السيطرة الجوية فوق الأجواء الإيرانية.

وذكر بيان الجيش أن هذه الأنظمة كانت تستهدف الطائرات الإسرائيلية وتحاول تعطيل عملياتها الجوية، مضيفاً أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية نفذت عمليات فوق العاصمة طهران، وتواصل التحليق بحرية في الأجواء الإيرانية، مستهدفة منشآت عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط البلاد.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه سلسلة غارات جوية ليلية على طهران وضواحيها، بمشاركة أكثر من 60 طائرة مقاتلة أطلقت نحو 120 قطعة ذخيرة على أهداف محددة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر أو طبيعة المواقع المستهدفة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار اليوم الثامن من المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات دولية من انفجار إقليمي أوسع، ومخاوف من انزلاق القوات الأمريكية إلى دائرة الاشتباك، في ظل تزايد الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار.

ارتفاع فلكي في نفقات الحرب ومخاوف من استنزاف اقتصادي طويل الأمد

وفي سياق متصل، أشارت تقديرات حديثة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن إسرائيل تتكبّد تكاليف يومية ضخمة بسبب المواجهة العسكرية المستمرة مع إيران، وسط تصاعد الإنفاق العسكري وازدياد الضغط على صانعي القرار في تل أبيب.

وبحسب خبراء نقلت عنهم الصحيفة، فإن تكلفة اعتراض الصواريخ الإيرانية تشكل أكبر بند إنفاق، إذ تتراوح يومياً بين عشرات الملايين وحتى 200 مليون دولار، تشمل تشغيل أنظمة الدفاع الجوي، الذخيرة، والطائرات الحربية.

ووفق معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، فإن: منظومة “مقلاع داوود” تكلف نحو 700 ألف دولار لكل عملية اعتراض (باستخدام صاروخين)، ومنظومة “آرو 3” المخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تصل كلفتها إلى 4 ملايين دولار للصاروخ الواحد، والنسخة الأقدم “آرو 2” تبلغ كلفتها نحو 3 ملايين دولار لكل عملية.

في جانب آخر، تُشكّل الطلعات الجوية للمقاتلات الإسرائيلية، وخاصة من طراز F-35، عبئاً إضافياً على الميزانية، حيث تُقدّر تكلفة تشغيل الطائرة الواحدة بـ10,000 دولار في الساعة، دون احتساب الذخائر الذكية أو التزود بالوقود.

ويرى زفي إكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان، أن هذه الحرب تُعدّ الأعلى تكلفة في تاريخ إسرائيل الحديث، متوقعاً أن تصل التكلفة الإجمالية إلى 12 مليار دولار إذا استمرت العمليات شهراً كاملاً.

ولا تقتصر الأضرار على الجانب العسكري فحسب، بل طالت أيضاً البنية التحتية والمناطق المدنية. وبحسب المهندس إيال شاليف، فإن مئات المباني تضررت أو دمرت كلياً، وقد تصل تكلفة إصلاح برج حديث واحد في تل أبيب إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وتشير بيانات إسرائيلية رسمية إلى: إجلاء أكثر من 5000 شخص من منازلهم، يقيم بعضهم حالياً في فنادق على نفقة الدولة، كما تم استهداف منشآت حيوية، أبرزها مصفاة نفطية شمال إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من الموظفين وتوقفها عن العمل.

ووفق تقارير إعلامية إسرائيلية، رست صباح اليوم الجمعة سفينة الإنقاذ “كراون إيريس” التابعة لشركة “مانو شيبينغ” في ميناء أشدود، وعلى متنها نحو 2000 إسرائيلي تم إجلاؤهم بحرياً من ميناء ليماسول القبرصي، ضمن عملية “العودة الآمنة” التي تنفذها وزارة المواصلات الإسرائيلية.

وبحسب الجهات المنظمة، من المقرر تنفيذ رحلتين بحريتين إضافيتين من قبرص إلى إسرائيل حتى نهاية الأسبوع، لإعادة ما يقارب 3600 إسرائيلي، وسط استعدادات أمنية ولوجستية متواصلة.

ورغم الضغوط الاقتصادية المتزايدة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ضد إيران لن تتوقف حتى تحقيق الأهداف المعلنة، وعلى رأسها: تفكيك البرنامج النووي الإيراني، تدمير الترسانة الصاروخية لطهران.