مقتل عشرات المدنيين.. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية «لواء غولاني» جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات لواء غولاني نفذت نشاطًا عسكريًا في المنطقة الأمنية جنوب لبنان، أسفر عن تدمير مستودعات أسلحة وذخائر قال إنها تابعة لحزب الله.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن القوات عثرت خلال الأيام الأخيرة على عدد من المستودعات التي تحتوي على منصات إطلاق صواريخ، ورشاشات، وعبوات ناسفة، وقذائف صاروخية، إلى جانب أنواع مختلفة من الأسلحة.

وأضاف البيان أن هذه الوسائل القتالية كانت معدة، بحسب الجيش الإسرائيلي، لاستخدامها ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين، مشيرًا إلى أن القوات قامت بتدمير المستودعات والأسلحة التي عُثر عليها داخلها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل عملياته في المنطقة بهدف إزالة ما وصفه بالتهديدات الموجهة إلى قواته، مشددًا على أنه لن يسمح لحزب الله بالمساس بأمن إسرائيل أو مواطنيها.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث يشهد الجنوب اللبناني عمليات عسكرية متبادلة وتوترات أمنية مرتبطة بالمواجهة بين إسرائيل وحزب الله.

العفو الدولية: مقتل 24 مدنيًا لبنانيًا خلال أسبوع في غارات إسرائيلية ترقى إلى جرائم حرب

أعلنت منظمة العفو الدولية أن التحقيقات التي أجرتها بشأن ثلاث غارات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان أظهرت مقتل 24 مدنيًا خلال أسبوع واحد، بينهم 12 طفلًا، معتبرة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة إن الغارات الثلاث استهدفت منازل مدنية في مناطق صور وإركي والنبطية، وأسفرت عن مقتل أفراد ثلاث عائلات لبنانية بالكامل، وفقًا لتقرير نشرته اليوم.

وأوضحت المنظمة أن إحدى الغارات، التي وقعت في مدينة صور، أدت إلى مقتل ثمانية أفراد من عائلة صالح، بينهم ثلاثة أطفال، بعد تدمير منزلهم بالكامل. كما أشارت إلى مقتل أفراد عائلة تقي في قرية إركي، بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى أفراد آخرين من الأسرة.

وأضاف التقرير أن غارة أخرى في النبطية أدت إلى مقتل عائلة بسمة المؤلفة من ستة أفراد، بينهم أربعة أطفال، إلى جانب أحد الجيران.

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، كما طالبت السلطات اللبنانية بمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في هذه الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها.