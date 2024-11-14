الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة عملياته في قطاع غزة ولبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب سلاح الجو أكثر من 100 هدف في قطاع غزة ولبنان بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة وقاذفات صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومراكز القيادة”.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس: “تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وجنوب لبنان وتواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أنشطتها العملياتية المحدودة والمستهدفة في جنوب لبنان”.

وأضاف البيان تم قصف منشأة لتخزين الأسلحة ومواقع إضافية “للبنية التحتية للإرهابيين” جنوب لبنان بواسطة المدفعية والضربات الجوية لجيش الدفاع الإسرائيلي.

وأردف: “خلال اليوم الماضي، حددت القوات وفككت منصات إطلاق الصواريخ وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات والبنية التحتية للإرهابيين والعديد من مخازن المتفجرات في جنوب لبنان، بالإضافة إلى ذلك، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية مراكز القيادة ومنشآت تخزين الأسلحة وقضت على الإرهابيين”.

وتابع البيان: خلال نشاط القوات في المنطقة خلال اليوم الماضي، حددت مواقع البنية التحتية تحت الأرض وقذائف الهاون والعديد من منصات الإطلاق الموجهة نحو المدنيين الإسرائيليين.

وفيما يخص غزة، أشار البيان أن “قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل أنشطتها العملياتية ضد الإرهابيين والبنية التحتية للإرهابيين في منطقتي بيت لاهيا وجباليا (شمال القطاع)، وخلال اليوم الماضي حددت القوات كمية كبيرة من الأسلحة وقضت على العشرات من الإرهابيين من الجو والبر، كما تم القضاء على خلية إرهابية أطلقت صواريخ مضادة للدبابات وأطلقت النار على القوات”.

وذكر البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي “ضرب منشأة لتخزين الأسلحة وقتل إرهابيا أثناء نقله الأسلحة إلى المنشأة”.