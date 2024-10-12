الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة عملياته في غزة ولبنان خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن عملياته في غزة ولبنان خلال نهاية الأسبوع، زاعما أنه قضى على عشرات المقاتلين وهاجم 280 هدفا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “إن قواته نفذت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة عمليات مكثفة ضد بنى تحتية للمقاتلين في جنوب لبنان، واستهدفت عناصر “حزب الله””، وزعم أن “القوات تمكنت من القضاء على 50 مسلحا عبر اشتباكات مباشرة وغارات جوية”، و”تدمير أكثر من 200 هدف” باستخدام المدفعية والطائرات”.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: “في أثناء العمليات، اكتشفت القوات فتحات أنفاق تحت الأرض، وعشرات المواقع التي كانت تُخزن فيها أسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، قذائف هاون، وصواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو البلدات الشمالية والقوات في المنطقة”، مشيرا إلى أنه تم العثور على “معدات قتالية وأسلحة وذخيرة تعود لعناصر حزب الله” .

وفي قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة من خلال سيطرة الآليات وغطاء الطائرات المسيّرة،

ونقلت وسائل الاعلام أن الجيش “يضع سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع، ونسف عشرات المنازل في مخيم جباليا بالروبوتات المتفجرة”.

وأكدت المصادر أن “العملية الإسرائيلية مستمرة لليوم الثامن في شمال قطاع غزة”، مضيفة أنه “يعزل عشرات الآلاف من العائلات الباقية في مناطق جباليا وشمالي القطاع”.

وتحدثت المصادر عن “عدد كبير من الجثث لم تنتشل من مناطق شمال القطاع بسبب استهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف”.