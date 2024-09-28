الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال «نصر الله» ولا تعليق من الحزب

أعلن رسميا الجيش الإسرائيلي اغتيال الأمين العام للحزب “حسن نصر الله”، وقال المتحدث باسم الجيش “أفيخاي أدرعي” في بيان اليوم السبت إن “الغارت أدت إلى مقتل نصرالله”.

وأضاف أن “علي كركي” قائد جبهة الجنوب في الحزب وعدد آخر من القادة قتلوا معه”.

من جهته، أكد رئيس الأركان الاسرائيلي أن تصفية نصر الله ليست نهاية القدرات والوسائل المتوفرة لدى إسرائيل. كما أضاف أن الرسالة الإسرائيلية بسيطة ومفادها “إلى كل من يهدد مواطني إسرائيل سنعرف كيف نصل إليكم”.

من جانبه، لم يعلق :حزب الله: رسميا حتى الأن، على هذا الادعاء.

وكان “حزب الله” أكد “أنه لا صحة لأي بيان أو تصريح حصل فيما خص الهجوم الإرهابي الصهيوني علي منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية، وأي شي ينشر من قبل العلاقات الإعلامية حصرا”.

وأشار مسؤول العلاقات الاعلامية في “حزب الله” للتلفزيون الايراني إلى أن “الأمين العام بخير وعافية ولم يكن في المكان المستهدف”.

كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر أمنية، أن “أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله في مكان آمن وما تتداوله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقتله غير صحيح”.

يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية عنيفة إستهدفت أمس (الجمعة) مقر القيادة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن هدف الغارات هو “حسن نصر الله”.

#عاجل الإعلان رسميا عن تصفية الارهابي حسن نصرالله — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 28, 2024