الجيش الإسرائيلي يعلن عن اغتيال أحد قادة «حزب الله» في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أنه قتل مسؤول منظومة الأركان في “حزب الله” سهيل حسين الحسيني بغارة على بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الحسيني كان “يشرف على إمدادات حزب الله وميزانيات وحداته المختلفة”. مضيفا، “لعب الحسيني دورًا حاسمًا في عمليات نقل الأسلحة بين إيران وحزب الله وكان مسؤولاً عن توزيع الأسلحة المتقدمة بين وحدات حزب الله، والإشراف على نقل وتخصيص هذه الأسلحة”.

شنت إسرائيل سلسلة غارات جديدة متتالية، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الاثنين، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية. وقالت الوكالة إن “الطيران الحربي المعادي شن غارات متتالية على الضاحية الجنوبية، بلغ عددها 6غارات طالت أحياء مختلفة في المنطقة”.

وفي وقت لاحق، استهدفت غارتان جديدتان الضاحية الجنوبية، الأولى على محيط الكفاءات والثانية على برج البراجنة، بعد إنذارات جديدة بالإخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه هاجم أكثر من 120 هدفاً لـ”حزب الله” في جنوب لبنان خلال ساعة واحدة.

وأعلن الجيش، بعد ظهر الاثنين، أن “حزب الله” أطلق نحو 135 صاروخاً، ااثنين، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لهجوم “حماس” الذي أشعل شرارة حرب غزة. في حين دوّت صفارات الإنذار بشكل متكرّر في شمال إسرائيل، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

من جهته، قال “حزب الله”، الاثنين، إن مقاتليه استهدفوا تجمّعات لجنود إسرائيليين داخل بلدتين حدوديتين في جنوب لبنان، وأورد الحزب في بيان أن مقاتليه قصفوا “تجمّعاً لقوات العدو في حديقة (مارون الراس) بصَلية صاروخية”، بعدما أعلن في بيانات سابقة أنه استهدف بالصواريخ مناطق ومواقع عسكرية في شمال إسرائيل.

كما أفاد في بيان منفصل باستهداف “تجمّع لقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بلدة بليدا برشقة صاروخية وقذائف المدفعية”.