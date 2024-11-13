الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 3 قادة لـ«حزب الله»

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه “تمكن من قتل 3 من القادة الميدانيين لـ”حزب الله” اللبناني”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “جيش الدفاع يواصل استهداف قادة “حزب الله” الميدانيين، وتم القضاء على قائد قطاع الخيام ومسؤول مجمع كفر تبنيت ومسؤول مجمع حجير وقائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع في “حزب الله”.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على “تلغرام”: “هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو مطلع أكتوبر في منطقة الخيام وقضت على محمود موسى صالح الذي كان يشغل منصب قائد قطاع الخيام في حزب الله”، مشيرا إلى أن صالح “أشرف على تنفيذ مخططات ضد إسرائيل وكان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 2500 قذيفة صاروخية نحو هضبة الجولان والجليل الأعلى ومنطقة إصبع الجليل ونحو قوات الجيش في جنوب لبنان”.

وتابع: “خلال ضربة إضافية هذا الأسبوع (يوم الأحد الماضي) في جنوب لبنان، تم القضاء على أيمن محمد النابلسي، القائد القادم لمجموعة الصواريخ المضادة للدبابات في وحدة ناصر في حجير”.

وأشار أدرعي، إلى “أنه خلال ضربات دقيقة إضافية، تمكن الجيش الإسرائيلي من القضاء على مسؤول مجمع كفرتبنيت الحاج علي يوسف صلاح، الذي كان مسؤول مجمع حجير في “حزب الله”.

ومنذ الأول من أكتوبر، تشن إسرائيل عملية برية ضد قوات “حزب الله” في جنوب لبنان وتواصل القصف الجوي على لبنان، وعلى الرغم من الخسائر، بما في ذلك في صفوف القيادة، فإن “حزب الله” يخوض معارك برية ولا يوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية.