الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك جنوبي لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، “مقتل ضابط من “لواء جولاني” وإصابة ضابط آخر بجروح خطيرة في معارك جنوبي لبنان”.

وقال الجيش في بيان: “إن الملازم إيفري ديكشتاين، البالغ من العمر 21 سنة، قائد فصيلة في الكتيبة 51 لواء جولاني، لقي مصرعه في معركة بجنوب لبنان”.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، “قتل 794 بين جنود وضباط منذ 7 أكتوبر 2024”.

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، “مقتل 6 من جنوده في معارك في جنوب لبنان، وبذلك ترتفع حصيلة العسكريين الذين سقطوا في المعارك الدائرة مع حزب الله منذ بدء الهجوم البري على الأراضي اللبنانية في 30 سبتمبر 2024، إلى 47 قتيلا”.

مقتل الملازم “إيفري ديكشتاين”

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מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv>> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2024