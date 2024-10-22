الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط و«حزب الله» يسقط طائرة مسيّرة

أعلن “حزب الله” اللبناني، “إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز “هرمز 450″ في أجواء بلدة جبشيت، والتصدي لأخرى كانت تحلق في سماء منطقة الإقليم جنوب لبنان”.

وقال الحزب في بيان: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، بإسقاط مسيرة هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض – جو وشوهدت تحترق”.

وأشار الحزب أيضا إلى أن “مجاهدي المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي تصدوا عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة الإقليم بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة الأجواء اللبنانية”.

وأكد “استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة، وتجمع آخر في مسكفعام بصلية صاروخية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الثلاثاء”.

يذكر أن “هذه المسيرة هي الثانية من النوع ذاته التي يعلن “حزب الله” إسقاطها منذ إطلاق إسرائيل عمليتها العسكرية البرية على جنوب لبنان مطلع أكتوبر الجاري، حيث أعلن الحزب أنه أسقط ليلة 15 أكتوبر الجاري، مسيرة “هرمز 450″، وسبق أن أعلن الحزب مرات متعددة أنه تمكن من إسقاط مسيرات من هذا النوع ومنها في 18 نوفمبر 2023، وفي فبراير 2024، وفي أبريل 2024”.

وهذه المسيرة “مصممة من شركة إلبيت الإسرائيلية لمهام التحليق التكتيكية الطويلة، حيث تبلغ قدرتها على التحليق أكثر من 20 ساعة، مع مهمة أساسية تتمثل في الاستطلاع والمراقبة وترحيل الاتصالات، وتحمل أجهزة استشعار (كهروضوئية والأشعة تحت الحمراء)، ورادارا موضعيا يمكّنها من التقاط الصور خلال الليل وفي الأحوال الجوية السيئة”.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 3 جنود

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن “مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين إثر رشقة صاروخية أطلقها “حزب الله” اللبناني، استهدفت تجمعا للجنود الاسرائيليين في إصبع الجليل”.

وقال الجيش إن “الرائد (احتياط) سار إلياد نفارسكي البالغ من العمر 27 عاما، من تل أبيب– يافا، جندي احتياطي في الكتيبة 508 تشكيل ‘أديريم’ (7338)، قتل في استهداف لحزب الله في الشمال، و3 جنود آخرين من الاحتياط أصيبوا بجروح خطيرة جراء القصف ذاته”.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة على مناطق متفرقة في لبنان، لليوم الـ30 على التوالي، فيما استهدف “حزب الله” مواقع إسرائيلية بعشرات الصواريخ، ودوّت صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شرق تل أبيب، وكذلك في عكا وضواحيها شمالي إسرائيل إثر إطلاق صواريخ من لبنان.