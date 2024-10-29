 الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 عسكريين وضابط في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، “مقتل 4 من ضابطه وجنوده في المعارك الدائرة بمدينة جباليا شمالي قطاع غزة”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، “أن الجيش الإسرائيلي قد سمح بنشر الإعلان عن مقتل 4 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة شمالي غزة”.

وأوضحت الإذاعة “أن القتلى الأربعة من بينهم ضابط برتبة رائد و3 جنود آخرين وهم من وحدة تسمى وحدة الأشباح 888”.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن “الجنود الذين تم إخطار عائلاتهم بأنهم قتلوا، وهم الرائد يهوناتان كيرن، 22 عاما، والرقيب نيسيم ميتال، 20 عاما، والرقيب أفيف غيلوبا، 21 عاما، والرقيب ناور حيموف، 22 عاما”.

وأشارت الإذاعة إلى أنه “خلال الحادث الذي قتل فيه الأربعة الإسرائيليين، أصيب أيضا بجروح خطيرة ضابط مقاتل في الوحدة نفسها”.