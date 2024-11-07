الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود بمعارك جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، “مقتل 5 جنود “احتياط” وإصابة 16 حنديا بصفوفه خلال معركة مع “حزب الله” في جنوب لبنان”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “قامت قوات الاحتياط التابعة للواء 228، تحت قيادة الفرقة 91، في الأسابيع الأخيرة، بعمليات دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية، وخلال الغارات البرية المحدودة والمحلية والمستهدفة في جنوب لبنان، أصيب 16 جنديا، وسقط خمسة جنود احتياطيين من اللواء في القتال: الرقيب شاؤول مويال، والرقيب أبراهام يوسف جولدبرج، والرقيب جلعاد الملياخ، والرقيب أميت حايوت، والرائد إلياف عمرام أبيتبول. وتشارك قوات الدفاع الإسرائيلية حزن عائلات الضحايا وستواصل مرافقتهم”.