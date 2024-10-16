الجيش الإسرائيلي يفجر حيا بأكمله في بلدة جنوب لبنان

يواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف مدن وبلدات لبنان بعشرات الغارات مما أسفر عن وقوع قتلى، كما قام بتفخيخ عددا من المنازل في بلدة محيبيب الحدودية الجنوبية وعمد إلى تفجيرها، حسب فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان، بيانا أعلن فيه أن “الغارات المتتالية الإسرائيلية أمس على بلدة قانا أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد 3 أشخاص من بينهم أطفال ونساء وإصابة 54 شخصا بجروح ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة”.

كما فخخ الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عددا من المنازل في بلدة محيبيب الحدودية الجنوبية وعمد إلى تفجيرها، حسب فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

كما استهدفت الغارات عدد كبير من البلدات من بينها:

غارتان على محيط بلدتي الطيبة والعديسة جنوبي لبنان

غارة على تلة العويضة جنوب البلاد.

غارات عنيفة تستهدف اقليم التفاح في جنوب لبنان

غارات عنيفة على بلدات القطاع الشرقي بالقنابل الثقيلة

غارات على بنت جبيل، السلطانية، راميا، بين ليف، عيتا الشعب، ياطر، عيتا الجبل، حانين، الطيري.

غارات إسرائيلية على شقرا وبرعشيت ومجدل سلم وكفرا.

غارات إسرائيلية على بلدات الخيام والمجادل وزبدين.

غارات إسرائيلية على بلدات معروب وتول وكفركلا وحولا.

حزام ناري يستهدف بلدة جويا خلال تشييع عدد من القتلى.

▪️انتشال جثامين ثلاثة شهداء من تحت ركام منزلهم في ساحة قانا وهم خديجة فرج وشقيقتها وابن شقيقتها محمد فرج pic.twitter.com/YwbgeRH6M9 — كُن مُواطِن (@kon_mowaten) October 16, 2024

غارة إسرائيلية على محيط بلدة برج الشمالي، ووقوع إصابات في غارة على بلدة القليلة.

غارات إسرائيلية على بلدات الطيري ومعروب وبنت جبيل.

غارة إسرائيلية تستهدف بلدات علي النهري، اليمونة، ميسلون، بعلبك في البقاع شرقي لبنان.

وفي سياق ذي صلة، أعلن “حزب الله” الأربعاء استهداف دبابة إسرائيلية في محيط بلدة حدودية لبنانية “بصاروخ موجه

وقال الحزب في بيان إن مسلحيه استهدفوا “عند الساعة 10:30 من صباح يوم الأربعاء دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا بصاروخ مُوجّه وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح”.