الجيش الإسرائيلي يقتل عداءً فلسطينياً دولياً عند مركز مساعدات في خان يونس

قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العداء الفلسطيني الدولي علام عبدالله العمور أثناء محاولته الوصول إلى المساعدات الإنسانية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر عائلية أن “العمور قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من مراكز المساعدات الأمريكية خلال محاولته الحصول على الطعام في جنوب القطاع”، في حادث أثار غضباً واسعاً على المستويين المحلي والدولي.

ويعد العمور من الرياضيين الفلسطينيين البارزين، حيث حصل على الميدالية البرونزية في بطولة أندية غرب آسيا لألعاب القوى للشباب في سباق ثلاثة آلاف متر، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2023، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة، حيث تتزايد المخاطر على المدنيين خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، ويشكل استهداف شخصيات رياضية معروفة صدمة كبيرة للمجتمع الفلسطيني وللرياضة المحلية والدولية.

