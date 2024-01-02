الجيش الإسرائيلي يكثف الغارات الجوية على غزة

بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي تسريح عدد من جنود الاحتياط، وسحب جزء من وحداته من قطاع غزة، يبدو أن إسرائيل تريد تعويض ذلك بتكثيف القصف الجوي و المدفعي، ما أوقع المزيد من الضحايا الفلسطينيين بين قتيل و جريح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الجيش الإسرائيلي قصف خلال الساعات الماضية بالطيران والمدفعية منازل في مخيم المغازي وسط القطاع وخان يونس جنوبه، فيما قصفت زوارقه الحربية بكثافة المنطقة الوسطى في القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

وأفادت مصادر طبية بمقتل 70 فلسطينياً، وجرح 100 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء قصف المنطقة الوسطى بالقطاع.

,قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان اليوم إن 22185 فلسطينيا قتلوا و57035 أصيبوا في الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وبحسب الوزارة قتل نحو 207 فلسطينيين و اصيب و338 في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهتها أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أن 4156 طالباً قتلوا، وأصيب 7818 في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت الوزارة: إن 221 معلماً وإدارياً قتلوا وأصيب 703 بجروح في قطاع غزة، فيما أصيب 5 بجروح واعتقل أكثر من 71 في الضفة.

ولفتت الوزارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف 343 مدرسة بينها 65 مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة، 7 منها دمرت بالكامل، و83 تعرضت لأضرار بالغة كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف طال 90 بالمئة من مدارس القطاع، وأن 29 بالمئة منها لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة تم استخدامها كمراكز للإيواء في القطاع. ــ