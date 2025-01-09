الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عملياته في الجولان السوري

كشف تفاصيل عملياته العسكرية في الجولان، مؤكدًا “تدمير وسائل قتالية عديدة وبنى تحتية تابعة للجيش السوري”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، “إن قوات لواء الجولان 464 تواصل “أعمالها الدفاعية”، لافتا إلى أن “اللواء يسعى لتوفير أمن سكان دولة إسرائيل وهضبة الجولان على وجه التحديد”.

وأضاف أن “قوات المدرعات والهندسة والمشاة تنفذ أعمال تمشيط في أماكن ومناطق السيطرة، حيث تصادر القوات وتدمر وسائل قتالية وبنى تحتية تابعة للجيش السوري”.

وأكد أدرعي أنه “تم العثور في أحد المواقع خلال عمليات التمشيط على ناقلة جند مدرعة احتوت على الكثير من الوسائل القتالية والصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة، وتمت مصادرة جميع المستندات وتدميرها لمنع وصولها إلى جهات معادية واستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني هضبة “.

من الجدير ذكره أنه في “أعقاب سقوط نظام “الأسد”، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان، ومنذ نحو أسبوعين، توغلت اللقوات في الجانب السوري من جبل الشيخ، معلنة السيطرة على موقع عسكري”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق، إن “هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد “جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”.

وأشار نتنياهو إلى أن “اتفاق فك الارتباط مع سوريا في مرتفعات الجولان، الذي تم التوصل إليه بعد وقت قصير من حرب عام 1973، قد انتهى مع تخلي الجيش السوري عن مواقعه”.

#عاجل كشف وتدمير وسائل قتالية عديدة وبنى تحتية تابعة للجيش السوري – تواصل قوات لواء الجولان 474 أعمالها الدفاعية



⭕️تنفذ قوات لواء الجولان 474 أعمال دفاعية أمامية لتوفير الأمن لسكان دولة إسرائيل وهضبة الجولان على وجه التحديد.



⭕️تنفذ قوات المدرعات والهندسة والمشاة أعمال تمشيط… pic.twitter.com/5G9jJVoxLy — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2025