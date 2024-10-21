الجيش الإسرائيلي يكشف عدد قتلى ضباطه وجنوده منذ بداية اكتوبر

أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 49 من ضباطه وجنوده ومستوطنيه في مختلف جبهات القتال منذ بداية شهر اكتوبر الجاري.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي:

1 اكتوبر: مقتل 8 مستوطنين بعملية في تل أبيب.

2 اكتوبر: مقتل 8 من ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان.

3 اكتوبر: مقتل ضابط خلال معارك جنوب لبنان.

4 اكتوبر: مقتل جنديين جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقتها فصائل عراقية مسلحة.

6 اكتوبر: مقتل جندي بعملية في بئر السبع، ومقتل جندي متأثراً بإصابته بنيران “حماس” في قطاع غزة.

7 اكتوبر: مقتل جنديين في معارك جنوب لبنان.

8 اكتوبر: مقتل جندي في معارك جباليا شمال قطاع غزة.

9 اكتوبر: مقتل مستوطنين اثنين جراء سقوط صاروخ لـ”حزب الله” في كريات شمونة.

10 اكتوبر: مقتل 3 جنود في معارك مخيم جباليا، ومقتل جندي في معارك جنوب لبنان، ومقتل مستوطن متأثراً بإصابته بعملية في الخضيرة.

11 اكتوبر: مقتل جندي في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

12 اكتوبر: مقتل مستوطن في هرتسليا بنيران طائرة مسيرة لـ”حزب الله”.

14 اكتوبر: مقتل 4 جنود جراء استهداف “حزب الله” بطائرة مسيّرة معسكراً للواء غولاني جنوب حيفا، ومقتل جندي في معارك جنوب قطاع غزة.

15 اكتوبر: مقتل ضابط بعملية في أسدود.

17 اكتوبر: مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان.

19 اكتوبر: مقتل مستوطن جراء سقوط صاروخ لـ”حزب الله” في عكا، ومقتل جنديين في معارك مخيم جباليا، ومقتل جندي متأثراً بإصابته في معارك جنوب لبنان.

20 اكتوبر: مقتل قائد اللواء 104 المدرع في معارك جباليا.

في السياق، أكد مصدر قيادي في كتائب “القسام”، لقناة الجزيرة، “مقتل أسيرة إسرائيلية بشمال قطاع غزة مؤخرا في ظروف غامضة بإحدى مناطق القتال”، وأضاف أن “التحقيق جارٍ لمعرفة أسباب الحادثة، مشددا على أن كتائب القسام لا تنوي نشر اسم الأسيرة القتيلة لأسباب أمنية”.