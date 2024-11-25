الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق 350 صاروخاً من لبنان وينذر السكان الجنوب بالإخلاء

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت 12 مقر قيادة لـ”حزب الله” اللبناني، كما أنذر جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت و حارة حريك وطالبهم بضرورة الإخلاء تمهيدا لقصفها.

وأضاف الجيش في بيان اليوم الاثنين “أن الغارات استهدفت مقرات لركن الاستخبارات في حزب الله ووحدة الصواريخ البحرية فيه والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من إيران مرورا بسوريا إلى لبنان”.

واعتبر أن هذه الغارات “حلقة مهمة في عمليات الجيش لتدمير قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات مختلفة ضد دولة إسرائيل”.

كما أنذر الجيش الإسرائيلي جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت وحدد مبان على الخرائط والمباني المجاورة لها في حارة حريك وطالبهم بضرورة الإخلاء تمهيدا لقصفها.

وفي بيان آخر، طالب الجيش الإسرائيلي سكان قرية حلتا في جنوب لبنان بتنفيذ الإخلاء الفوري تمهيدا لاستهدافها أيضا.

وجاء في بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بخصوص الإخلاء في “الضاحية”: “‏أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ”حزب الله” حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب”.

وأضاف:”‏من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر”.

وجاء في بيانه حول قرية حلتا: “‏نشاطات “حزب الله” تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في هذه المنطقة ولا ننوي المساس بكم”.

وأضاف: “‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير”.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قالت وسائل إعلام عبرية إن حزب الله نجح في شن هجمات غير مسبوقة قدّرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي بـ340 صاروخا أُطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، ما دفع 4 ملايين إسرائيلي إلى الاحتماء بالملاجئ.

وشن حزب الله، أمس الأحد، الهجوم الصاروخي الأكبر من نوعه منذ اندلاع مواجهاته المباشرة مع إسرائيل في نهاية سبتمبر الماضي، واستهدف شمالها ووسطها ودمر منازل أو أشعل النار فيها بما في ذلك تل أبيب الكبرى، فيما كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها على مناطق واسعة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقد أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق 350 صاروخا منذ ساعات صباح أمس تم اعتراض عدد كبير منها، فيما دوّت صفارات الإنذار في معظم المواقع المستهدفة.

وأضاف أن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بشظايا صاروخ، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادرها أن 4 ملايين شخص دخلوا الغرف المحصنة جراء هذه الهجمات.

وبعد القصف على تل أبيب، نشر حزب الله صورة كتب عليها عبارة: بيروت يقابلها تل أبيب، وتُظهر آثار صواريخ استهدفت إسرائيل يوم أمس.

كما بث حزب الله مشاهد لاستهداف قواعد عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في تل أبيب بمسيّرات انقضاضية وصواريخ، وعرض صورا قال إنها لاستهداف قاعدة شراغا الإسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات.