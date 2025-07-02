الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية خاصة جنوب سوريا ويؤكد السيطرة على نقاط رئيسية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية للقوات الخاصة في جنوب سوريا، أسفرت عن القبض على خلية إيرانية من المخربين في منطقتي أم اللوقس وعين البصلي.

وذكر الجيش أن القوات عثرت على أسلحة وقنابل يدوية خلال العملية، مؤكداً استمرار جهوده لمنع استقرار أي جهة إرهابية في سوريا وحماية مواطني إسرائيل، وخاصة سكان هضبة الجولان.

وجاء ذلك فيما أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، جولة ميدانية في الأراضي السورية، أكد خلالها أن سوريا تشهد تفككاً وأن إسرائيل تسيطر على نقاط رئيسية داخل سوريا، مشدداً على مواصلة العمل خارج الحدود للدفاع عن أمن بلاده.

وأشار زامير إلى أن المعركة متعددة الجبهات مع إيران ومحورها في المنطقة بلغت ذروتها مؤخراً، مع توجيه ضربات قوية إلى مكونات المحور الإيراني، معتبراً النظام الإيراني والحرس الثوري رأس هذا المحور.

في سياق متصل، لم يستبعد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر احتمال تطبيع العلاقات مع سوريا، مشدداً على أن ذلك لن يحدث إلا في حال بقاء هضبة الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية، وسط تقارير عن توقيع اتفاقية سلام محتملة بين البلدين قبل نهاية 2025.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في مايو الماضي، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، مع تأكيد ضرورة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

يُذكر أن إسرائيل تحتل هضبة الجولان السورية منذ حرب عام 1967، فيما شهدت سوريا تغيرات سياسية عميقة بعد رحيل حكومة بشار الأسد، وتوغل الجيش الإسرائيلي في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بالجولان.

הרמטכ״ל בסוריה: ״יש לשמור על דריכות גבוהה ולהיות עם עיניים פקוחות כל הזמן. ההגנה שלנו בגזרת רמת הגולן היא במרחב ההגנה הקדמי, מממשים פעילות יזומה למניעת איומים. נתקוף היכן שנדרש נגד כל איום ממשי או בהתהוות״



הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, קיים סיור שטח והערכת מצב היום (ג׳) בסוריה עם… pic.twitter.com/RD3qpCHRfl — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 1, 2025

الأمن الداخلي السوري يعتقل أحد معاوني مدير سجن صيدنايا في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس تمكنت من إلقاء القبض على العقيد الركن ثائر حسين، أحد معاوني مدير سجن صيدنايا، خلال عملية أمنية نوعية ودقيقة.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في “تلغرام” أن حسين كان مختبئاً في إحدى المناطق النائية بريف طرطوس، وتم تحويله إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويعد سجن صيدنايا من أبرز السجون التابعة للنظام السوري، حيث وثقت منظمات حقوقية ومصادر متعددة ممارسات تعذيب وقتل وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين داخله.