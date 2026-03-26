تصعيد خطير في لبنان.. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير 200 موقع

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء غولاني التابعة للفرقة 36 تواصل تنفيذ عمليات برية مركزة لتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في جنوب لبنان، ضمن جهودها لتعزيز السيطرة على الحدود وحماية المستوطنات الشمالية.

وأوضح الجيش في بيان أن العمليات أسفرت عن تدمير نحو 200 بنية تحتية تابعة لحزب الله، إضافة إلى العثور على وسائل قتالية والقضاء على عدد من عناصر الحزب.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مستمرة لمنع أي تهديدات محتملة على المستوطنات الإسرائيلية الواقعة قرب الحدود اللبنانية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي.

وتوسعت العمليات البرية الإسرائيلية جنوب نهر الليطاني مع دخول الحرب أسبوعها الرابع، في مسعى لإقامة منطقة عازلة تفصل بين المستوطنات الإسرائيلية والمواقع العسكرية لـ”حزب الله”.

وتزامنت التحركات البرية مع غارات جوية مكثفة استهدفت البنى التحتية للحزب في مختلف المناطق اللبنانية، ما أدى إلى نزوح جماعي للمدنيين من الجنوب، الضاحية الجنوبية لبيروت، وولاية البقاع.

ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات البرية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.

المخابرات المصرية تقدم مبادرة لحزب الله اللبناني لوقف التصعيد

أفادت مصادر مصرية مطلعة في حديث لـRT بأن وفدًا من المخابرات العامة المصرية زار بيروت مؤخرًا، والتقى وفدًا من “حزب الله” لمناقشة سبل وقف الحرب على لبنان.

وقالت المصادر إن الوفد الأمني المصري عقد جلسة مباحثات مع حزب الله استمرت نحو أربع ساعات، ضمن جهود الوساطة المصرية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، التي أسفرت عن سقوط 1094 قتيلاً و3119 جريحًا منذ 2 مارس، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن المبادرة المصرية تتضمن وقف إطلاق النار، ومنح الحكومة اللبنانية سلطتها الكاملة على الأرض، بالإضافة إلى طرح نقاش حول وضع سلاح المقاومة على مائدة المفاوضات بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأكدت المصادر أن حزب الله وعد بالرد على المقترح المصري عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، مثمنًا جهود القاهرة الرامية لضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وفي سياق متصل، توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي صباح الخميس إلى بيروت لتسليم شحنة مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة من الشعب المصري للشعب اللبناني الشقيق.

وجاءت هذه الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة العاجلة لاحتياجات لبنان، وتقديم الدعم اللازم للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية وتداعيات النزوح الداخلي، مؤكدة ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة، والحرص على تمكين مؤسساتها الوطنية من أداء مهامها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدته وأمنه واستقراره.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية المصري سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين لنقل رسالة تضامن من القاهرة، والتشاور حول سبل تكثيف الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإقليمية وإرساء دعائم الاستقرار.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا إسرائيليًا على لبنان، شمل غارات جوية مكثفة وعمليات برية محدودة في الجنوب، رداً على إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، في سياق التوترات الإقليمية الأوسع الناتجة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ أواخر فبراير.

وتلعب مصر دور الوسيط التقليدي في الملف اللبناني، داعمة تعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، مع رفض أي انتهاك للسيادة الوطنية. كما تعمل القاهرة ضمن إطار “اللجنة الخماسية” (مصر، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، قطر) لدعم الجيش اللبناني وتنفيذ خطط حصر السلاح بيد الدولة.

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي في لواء غولاني خلال اشتباك مع “حزب الله” في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب أوري غرينبرغ (21 عامًا) إثر اشتباك بري وقع فجر الخميس بين دورية تابعة للواء غولاني وعناصر من “حزب الله” في منطقة إصبع الجليل جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن الاشتباك بدأ حوالي الساعة 2:10 صباحًا، عندما تعرضت الدورية لإطلاق نار عن قرب من مجموعة تضم خمسة مسلحين على الأقل. واستمر تبادل إطلاق النار بين الجانبين حتى ساعات الصباح، حيث تمكنت القوات الإسرائيلية بدعم جوي من تحييد العديد من المسلحين.

وأشار البيان إلى أن الرقيب غرينبرغ أصيب بجروح خطيرة أثناء الاشتباك وتم نقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة في الطريق، فيما تخضع المنطقة حاليًا لعمليات تمشيط تمهيدًا لعمليات لاحقة.

وتعد هذه المواجهة البرية المباشرة الأولى منذ بدء العمليات، إذ كانت الاشتباكات السابقة تقتصر على عمليات احتجاز محدودة واستهداف فرق مضادة للدروع عبر غارات جوية ومدفعية.

وفي حادث منفصل الأربعاء، أصيب جندي إسرائيلي آخر بجروح خطيرة جراء قذيفة هاون، فيما تعرض عدة جنود آخرين لإصابات طفيفة، بينهم ضابط في حادث “نيران صديقة”، وتلقى 15 جنديًا علاجًا للاشتباه بإصابتهم بانخفاض حرارة الجسم خلال العمليات.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تدرس فيه إسرائيل تعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياطي لتوسيع العمليات البرية داخل الأراضي اللبنانية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة الحرب وتداعياتها الإنسانية.