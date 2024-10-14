الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان وقطاع غزة

أكد الجيش الإسرائيلي مواصلة قواته عملياتها في جنوب لبنان وقطاع غزة، معلنا أنه دمر 200 هدف لـ”حزب الله”، بالتزامن مع قصف خيام النازحين في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “جنود الجيش الإسرائيلي يواصلون تنفيذ غارات محدودة ومحددة ودقيقة بناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف حزب الله في جنوب لبنان. وقضت القوات خلال المداهمات على عشرات المسلحين في اشتباكات عن قرب وغارات جوية”.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بأن فلسطينيا قُتل وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي لخيام النازحين داخل مستشفى “شهداء الأقصى” في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أدت لاندلاع النيران في عدد من الخيام جراء القصف الإسرائيلي.

وأفاد متحدث باسم مستشفى “شهداء الأقصى”، بأن هناك أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيل لخيام النازحين بالمستشفى.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي حربها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 42,227 فلسطينيا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوكالة “وفا”.