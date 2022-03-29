الجيش الإسرائيلي يُجري تمرين يُحاكي إطلاق صواريخ على القدس

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تمرين يُحاكي إطلاق الصواريخ على مدينة القدس المحتلة.

وأُطلقت صافرات الإنذار في القدس، في إطار التمرين، وسُمعت أصوات الصافرات بشكل متقطع، في أنحاء المدينة، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بأنه “سيتم إجراء تمرين استعدادا للطوارئ من خلال قيادة الجبهة الداخلية غدا في القدس”.

وأضاف: “كجزء من التمرين، سيتم تنشيط إنذار في عدة مناطق بالمدينة”.

وطالب الجيش من السكان التدرب على دخول المناطق المحمية أثناء تفعيل الإنذارات، والتأكد من استعدادهم للطوارئ.

وأوضح موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري، إن التمرين يحاكي إطلاق صواريخ على المدينة.

وعادة ما يتم إطلاق صافرات الإنذار، حال استشعار إطلاق صواريخ، لتمكين المواطنين من التوجه إلى المناطق المحمية.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها إطلاق صواريخ على المناطق الإسرائيلية بالمدينة، العام الماضي، حيث أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة في مايو الماضي، صواريخ على مناطق إسرائيلية بالقدس، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 11 يوما.

ونشبت الحرب بعد اعتداءات إسرائيلية على المسجد الأقصى المُبارك، وعلى المواطنين في منطقة باب العامود بالمدينة، ومحاولة طرد عائلات فلسطينية من منازلها في الشيخ جراح.