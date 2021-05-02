الجيش الإسرائيلي يُحاول اختطاف راعٍ من لبنان

أعلن الجيش اللبناني أن عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتازوا خط الانسحاب، وحاولوا اختطاف راع في خراج بلدة شبعا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن قيادة الجيش اللبناني في بيان لها، أنه “بتاريخ 1 مايو 2021 الساعة 13:00 (حسب التوقيت المحلي)، أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي على اجتياز خط الانسحاب لمسافة حوالي 20 مترا في خراج بلدة شبعا”.

وأضافت أن “عناصر الدورية حاولوا خطف أحد الرعاة من دون أن يتمكنوا من ذلك”.

وأشارت إلى أن “موضوع الخرق تجري متابعته مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.