الجيش الإسرائيلي يُطلق النار قرب الحدود مع لبنان

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 19:35 | آخر تحديث: 15 نوفمبر 2020 - 19:36 نُشر: الأحد، 15 نوفمبر 2020 - 19:35
دولي
أرشيفية/رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصره أطلقت النار في الهواء بعد رصد مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.

وقال أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن “جنودا من جيش الدفاع قاموا بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف المشتبهين، شملت إطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان”.

وأضاف: “بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة”.

يأتي ذلك في حين، أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، فلسطينيا دخل الأراضي اللبنانية عبر الحدود الجنوبية مع إسرائيل، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود قادما من لبنان، من جهة منطقة الغجر الحدودية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.

آخر تحديث: 15 نوفمبر 2020 - 19:36
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً