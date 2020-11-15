الجيش الإسرائيلي يُطلق النار قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عناصره أطلقت النار في الهواء بعد رصد مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان.

وقال أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إن “جنودا من جيش الدفاع قاموا بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف المشتبهين، شملت إطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا من السياج الأمني مع لبنان”.

وأضاف: “بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة”.

قبل قليل قام جنود جيش الدفاع بتفعيل الأنظمة المتبعة لتوقيف مشتبه فيه شملت اطلاق نار في الهواء بعد رصدهم مشتبه فيهما اقتربا الى السياج الأمني مع لبنان. بعد ذلك ابتعد المشتبه فيهما عن المنطقة. لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة اسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 15, 2020

يأتي ذلك في حين، أوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني، فلسطينيا دخل الأراضي اللبنانية عبر الحدود الجنوبية مع إسرائيل، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود قادما من لبنان، من جهة منطقة الغجر الحدودية، من دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت قناة “روسيا اليوم”.