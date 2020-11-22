الجيش الإسرائيلي يُطلق تدريبات تُحاكي حرباً على قطاع غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدريبات تستمر 4 أيام حسب سيناريو يُحاكي حرباً على قطاع غزة، وذلك على خلفية إعادة تصعيد التوتر بين الطرفين.

وبحسب ما نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”، فقد أعلن الجيش في بيان له أن العسكريين المجندين ومن قوات الاحتياط المشاركين في التدريبات سيعملون على إنجاز مهام مختلفة.

وأشار البيان إلى أن التدريبات ستختبر مستوى التنسيق بين الوحدات والفروع في الجيش.

وأبلغ الجيش السكان المحليين بإمكانية ظهور قوات وآليات وطائرات إضافية قرب حدود غزة، لافتا إلى أن التدريبات جرى التخطيط لها مسبقا ولا علاقة بين توقيتها والجولتين الأخيرتين من القصف المتبادل عبر حدود القطاع اللتين وقعتا خلال أقل من أسبوع.

وأكد البيان أن قائد هيئة الأركان في الجيش أفيف كوخافي، الذي دخل الحجر الصحي الأسبوع الماضي بعد الكشف عن مخالطته لمصاب بفيروس كورونا، سيتولى قيادة التدريبات عن بُعد بواسطة أجهزة اتصال متطورة، موضحاً أن التدريبات ستجرى بتطبيق الإجراءات الوبائية الوقائية اللازمة.