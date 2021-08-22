الجيش الإسرائيلي يُعزّز قواته على الحدود مع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل السبت/الأحد، تعزيز قواته عند السياج الفاصل مع قطاع غزة، وذلك على إثر التصعيد الحاصل على الحدود الجنوبية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء: “بناء على تقييم الوضع الأمني في جيش الدفاع، تقرر تعزيز فرقة غزة بقوات إضافية”.

بدورها، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد في وحدات بطاريات القبة الحديدية، تحسبًا لإطلاق صواريخ من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة.

ومساء السبت، شنت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على قطاع غزة، ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية حتى اللحظة وقوع إصابات جراء القصف.

وأصيب 41 فلسطينيا بينهم مصور صحفي، في وقت سابق يوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي وقنابل الغاز المسيل للدموع قرب الحدود الشرقية لغزة، خلال مشاركتهم في مهرجان الذكرى الـ52 لإحراق المسجد الأقصى المُبارك.

بدورها أعلنت “شرطة حرس الحدود” الإسرائيلية، إصابة أحد عناصرها “بجروح قاتلة”، إثر إطلاق نار على السياج الحدودي شمالي قطاع غزة.