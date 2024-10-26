الجيش الإيراني: تمكنّا من صدّ الهجمات الإسرائيلية بنجاح والأضرار محدودة

أعلن الجيش الإيراني، “تمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح”، مشيرا “إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط”.

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الايراني: “رغم التحذيرات الإيرانية المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة”.

وقال الدفاع الجوي الإيراني: “ندعو المواطنين لاستقاء المعلومات الصحيحة من وسيلة الإعلام الوطنية الإيرانية (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون) وعدم الالتفات إلى ما يشاع من معلومات مضللة عن هذا الهجوم من قبل وسائل إعلام العدو”.

أظهرت مقاطع فيديو متداولة اليوم السبت مشاهد من اعتراض المضادات الجوية الإيرانية صواريخ إسرائيلية في سماء طهران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي “انتهاء عمليته التي رد فيها الليلة الماضية على الضربة الإيرانية لإسرائيل بداية الشهر الجاري”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: “لقد نفذنا ضربات مستهدفة ودقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة ضد دولة إسرائيل”.

وأضاف: “لقد أنجزت قوات الدفاع الإسرائيلية مهمتها”.

وتابع هاغاري: “إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد”.

وقال: “رسالتنا واضحة إلى كل أولئك الذين يهدّدون دولة إسرائيل ويسعون إلى جرّ المنطقة إلى تصعيد أوسع.. سيدفعون ثمنا باهظا”.

وأضاف البيان: “لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بحزم – ونحن مستعدون – في الهجوم والدفاع – للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل”.

إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لوكالة “تسنيم” الإيرانية أن إيران “مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي”.

وفي وقت سابق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن “عشرات المقاتلات الحربية تشارك في هجمات على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران وفي مشهد ومحطة للطاقة بكرج”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: “الكيان الصهيوني يسعى لتضخيم حجم هجومه الضعيف، وادعاؤه أنه استهدف 20 موقعاً في إيران غير حقيقي والأهداف أقل من ذلك بكثير”.