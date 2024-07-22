الجيش الاسرائيلي يعلن إصابة 7 جنود خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة 7 من جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع الإجمالي إلى 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

ووفقا للمعطيات، التي نشرها الجيش على موقعه الإلكتروني، الاثنين، فإن عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي وصل إلى 3 آلاف و848، بينهم 1942 بالمعارك البرية في القطاع، ارتفاعا من 3 آلاف و841 يوم أمس.

وبذلك يكون عدد الجنود الجرحى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قد بلغ 7، فيما لم تتوفر معلومات عن مكان إصابتهم.

وطبقا للمعطيات فإن 662 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي بينهم 311 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.