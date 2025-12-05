الجيش الباكستاني يحذّر من خطاب «خان» المعادي ويؤكد ضرورة التعامل معه

علق المتحدث باسم الجيش الباكستاني الفريق أحمد شريف، اليوم الجمعة، على تصريحات رئيس الوزراء السابق عمران خان، المعتقل حالياً، التي وصف فيها قائد الجيش الجنرال عاصم منير بأنه “غير مستقر عقلياً”.

وأكد شريف، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة داون الباكستانية، أن خان يقود خطاباً معادياً للجيش يتجاوز حدود السياسة التقليدية إلى حد أصبح فيه يمثل تهديداً للأمن القومي، واصفاً إياه بأنه “مريض نفسي”.

وأضاف المتحدث أن تصريحات خان التي تهاجم قائد الجيش تأتي في وقت تواجه فيه باكستان تهديدات متنامية للأمن القومي، مشدداً على ضرورة أن تتعامل المؤسسة العسكرية مع هذا التهديد الذي وصفه بأنه مصدره “عقلية واهمة لشخص مغرور ولديه رغبات أكبر من الدولة الباكستانية”.

وتصاعدت حدة الانتقادات بعدما نشر خان عبر حسابه على منصة “إكس”، أمس الخميس، أن الجنرال عاصم منير “شخص غير مستقر نفسياً”، معتبراً أن السلطات تحتجزه وزوجته بناءً على تهم مختلقة دون تقديم تفاصيل، في خطوة تعكس تصعيداً جديداً في الصراع المستمر بينه وبين المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر طويل الأمد منذ الإطاحة بحكومة عمران خان في 2022، وما تلاها من اعتقالات ومحاكمات أثارت جدلاً واسعاً في باكستان، وأدت إلى انقسام سياسي حاد بين مؤيدي خان والمؤسسة العسكرية، مع مخاوف من تأثير هذه الخلافات على الاستقرار الداخلي والأمن القومي.