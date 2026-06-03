الجيش الباكستاني يشن عمليات واسعة ضد المجموعات المسلحة

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني (ISPR) أن القوات الأمنية نفذت سلسلة عمليات عسكرية في إقليم بلوشستان، أسفرت عن مقتل 17 مسلحًا، وذلك بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، في إطار جهود مكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة.

وأوضح البيان العسكري أن العمليات جرت في عدة مواقع يُعتقد أنها كانت تستخدم كمخابئ لعناصر مسلحة، مشيرًا إلى أن القوات اشتبكت مع المجموعات المستهدفة في أكثر من نقطة، قبل أن تنتهي العمليات بمقتل 17 عنصرًا وصفهم البيان بأنهم ينتمون إلى “فتنة هندوستان برعاية الهند”، على حد تعبيره.

وأضاف الجيش الباكستاني أن القوات صادرت خلال العمليات كميات من الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعبوات الناسفة، والتي كانت مخزنة داخل المواقع المستهدفة، في إطار ما وصفه بضربة قوية للشبكات المسلحة النشطة في الإقليم.

وتأتي هذه العمليات في ظل استمرار التوترات الأمنية في إقليم بلوشستان، الذي يشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات عسكرية تستهدف مجموعات مسلحة، وسط اتهامات متبادلة بين باكستان والهند بشأن دعم جماعات معينة، وهو ما تنفيه نيودلهي بشكل مستمر.

وفي سياق أمني منفصل، أفادت مصادر الشرطة الباكستانية بمقتل 3 أشخاص، بينهم زوج وزوجته، إثر اقتحام مسلحين مجهولين منزلًا في منطقة الشيخ مالتون الراقية بمدينة مردان شمال غرب البلاد.

وأوضحت التقارير أن المهاجمين أطلقوا النار داخل المنزل قبل أن يفروا من المكان، فيما جرى نقل جثث الضحايا إلى المستشفى بعد استكمال الإجراءات القانونية، بينما فتحت الشرطة تحقيقًا من مختلف الزوايا لتحديد دوافع الهجوم والجهات المتورطة.

وسادت حالة من الذعر في المنطقة عقب الحادث، فيما واصلت الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط وجمع الأدلة في موقع الجريمة.

وتشهد باكستان بين الحين والآخر عمليات أمنية وهجمات متفرقة، في ظل تحديات أمنية مستمرة في عدد من الأقاليم، خصوصًا المناطق الحدودية والغربية.