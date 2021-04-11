الجيش التركي يٌدرب البحرية الليبية على الدفاع تحت الماء

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، تدريب عناصر القوات البحرية الليبية في مجال “الدفاع تحت الماء”، بموجب اتفاقية مبرمة بين البلدين.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر: “نواصل تقديم التدريبات للجيش الليبي بهدف دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطنا بهم علاقات متعددة الأوجه تقوم على تاريخ مشترك يعود إلى 500 عام”.

وأشارت إلى تقديم تدريبات في مجال “الدفاع تحت الماء” لعناصر القوات البحرية الليبية، ونشرت صورا تظهر لقطات من التدريبات.

ووقعت تركيا وليبيا في نوفمبر عام 2019، مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

500 yıllık ortak tarihe dayalı çok yönlü ilişkilerimiz bulunan Libyalı kardeşlerimize destek için Libya Ordusuna yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Bu kapsamda, Libya Deniz Kuvvetleri personeline “Sualtı Savunma Eğitimi (Tahrip Safhası)” verilmektedir. pic.twitter.com/tWToBT3Iky — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2021