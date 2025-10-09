الجيش الجزائري يعلن تصفية إرهابي على الحدود مع تونس واسترجاع أسلحة

أعلن الجيش الجزائري عن تصفية إرهابي خطير في منطقة الجبل الأبيض ضمن القطاع العسكري بتبسة بالقرب من الحدود مع تونس.

وأفاد بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الوطني أن العملية أسفرت عن استرجاع أسلحة مهمة، شملت مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى معدات وأغراض أخرى كانت بحوزة الإرهابي.

وجاءت هذه العملية النوعية استكمالاً للنجاح الذي حققته مفارز الجيش في 23 سبتمبر الماضي، حين تمكنت من القضاء على 6 إرهابيين في منطقة ثليجان ضمن نفس القطاع العسكري، واستعادة 6 مسدسات رشاشة من نفس النوع، وكميات كبيرة من الذخائر والمعدات.

وبذلك ارتفع إجمالي حصيلة العمليات المتواصلة في المنطقة إلى 7 إرهابيين تم تصفيتهم، و7 مسدسات رشاشة تم استرجاعها، ما يعكس استمرار نجاح الاستراتيجية العسكرية في مطاردة العناصر الإرهابية.

وشدد بيان وزارة الدفاع على أن هذه النتائج الميدانية تبرز فعالية المنهجية المتكاملة التي تتبناها القيادة العليا للجيش في حربها ضد الإرهاب، وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة أنحاء التراب الجزائري.