الجيش الروسي: رصدنا قاذفتين أمريكيتين على بُعد 300 كم من حدودنا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الجوي قامت برصد ومرافقة قاذفتين أمريكيتين من طراز “بي-52 إتش” كانتا تحلقان فوق المياه الدولية بالمحيط الهادئ.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن بيان للدفاع الروسية، “في السابع عشر من شهر يونيو 2020، رصدت قوات الدفاع الجوي الروسية قاذفتين استراتيجيتين من طراز “بي-52 إتش” تابعتين لسلاح الجو الأمريكي، كانتا تحلقان فوق المياه الدولية للقسم الشرقي للمحيط الهادئ”.

وأوضحت الوزارة أن “المقاتلات الروسية قامت بتتبعها ومرافقتها حتى انتهت من مهمتها”.

وأشار البيان إلى أن التحليق كان على مسافة 300 كيلومترا من الحدود الروسية.

يأتي ذلك في حين، أفادت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الماضي، بأن الجيش الروسي اكتشف أنشطة لقاذفات أمريكية “B-52H” وطائرات مراقبة واستطلاع فوق المياه الدولية لبحر البلطيق.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو لاعتراض طائرات “سو-27” القاذفات الأمريكية فوق بحر البلطيق.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الرحلات الجوية تتم وفقًا للقواعد الدولية، موضحةً أن الطائرات الأمريكية لم تنتهك الحدود الروسية.

يُشار إلى أن الطائرات الإستراتيجية والاستطلاعية للقوات الجوية الأمريكية ودول حلف شمال الأطلسي “الناتو” تُنفذ تمارين تدعى “بالتوس-2020” فوق بحر البلطيق.