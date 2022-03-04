الجيش الروسي يُسيطر على محطة «زابورجيا» النووية شرق أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الجمعة سيطرة الجيش الروسي على محطة «زابورجيا» النووية، شرقي البلاد، التي تعد أكبر محطة من نوعها في أوروبا.

وقالت هيئة الرقابة النووية في أوكرانيا، في بيان لها أنّ وحدات الطاقة بالمحطة لم تتعرض لأضرار، وأنّه لم يُلاحظ أي تغيير في الإشعاعات. مضيفة أنّ الموظفين الأوكرانيين يواصلون العمل في المحطة، رغم سيطرة الجيش الروسي عليها.

وذكر مركز خدمة الطوارئ الأوكراني، أنّ الحريق المشتعل في موقع المحطة جراء الاشتباكات بين الجانبين، ما زال مستمرا، دون تسجيل وفيات أو إصابات حتى الآن.

وتُعرف محطة زابوريجيا للطاقة النووية بأنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم.

الجدي بالذكر أنّ القوات الروسية سيطرت خلال الأيام الأولى من هجومها العسكري على أوكرانيا على محطة تشيرنوبل النووية شمالي البلاد.