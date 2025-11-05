الجيش السوداني: سنجبر «الدعم السريع» على الانسحاب من كل شبر أراضي

رفض الجيش السوداني مقترحًا أمريكيًا بوقف إطلاق النار، مؤكدًا أنه سيحشد الدعم الشعبي لمواجهة قوات الدعم السريع التي سيطرت على جزء كبير من النصف الغربي للبلاد.

وجاء القرار بعد اجتماع طارئ لمجلس الدفاع العسكري ترأسه رئيس أركان الجيش عبد الفتاح البرهان لمناقشة الوضع الأمني الراهن في السودان.

وأكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة تستمد عزيمتها من الإيمان الشعبي وإرادة الشباب في الأجهزة النظامية، مشددًا على ضرورة الثبات الميداني والاستعداد الكامل لمواجهة التحديات العسكرية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وقال نائب القائد العام للجيش إن المرحلة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا لإرادة الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة متمسكة بالعزيمة والثبات في مواجهة ميليشيا الدعم السريع، وستجبرها على الانسحاب من ولايتي كردفان ودارفور ومن كل شبر من أراضي السودان.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن النصر سيكون حليف من يحمل الحق ويدافع عن الوطن، مؤكدًا استمرار أداء الجيش واجبه الوطني حتى تحقيق الأمن والاستقرار.

وجاء ذلك بعد إعلان قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي السيطرة على مقر الفرقة السادسة للمشاة في الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، فيما قالت السلطات السودانية إن الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 2000 شخص منذ سقوط المدينة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الانتهاكات في شمال دارفور تثير قلق موسكو، مؤكدة دعمها للحل السلمي للصراع، في حين أدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، مع تعرض الفاشر للدمار جراء القصف وحرمان نحو 260 ألف مدني، نصفهم أطفال، من المساعدات الإنسانية تقريبًا.

تقرير دولي: نزوح 70 ألف شخص خلال أسبوع في شمال دارفور بعد سيطرة “الدعم السريع”

أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 70 ألف شخص نزحوا من مدينة الفاشر والقرى المجاورة في ولاية شمال دارفور خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

وأوضحت بيانات برنامج تتبع النزوح التابع للمنظمة أن غالبية النازحين لجأوا إلى مناطق داخل الفاشر ومدينة طويلة المجاورة، فيما سجل نزوح إضافي بلغ 8631 شخصاً خلال يومي الأول والثاني من نوفمبر فقط. وأكد التقرير استمرار حالة انعدام الأمن في الطرق المؤدية إلى المدينة، مما يعيق حركة التنقل ويهدد سلامة السكان.

وأشار التقرير إلى تصاعد التوتر وعدم الاستقرار في شمال دارفور، مع زيادة موجات النزوح وانعدام الأمن، مؤكداً أن المنظمة تواصل متابعة الوضع عن كثب وستصدر المزيد من المعلومات حول حركة النزوح في السودان قريباً.