الجيش السوداني: نعد لضربة شاملة في الخرطوم!

قال مساعد القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، “نعد لضربة شاملة عنيفة ستكون بداية انهيار “الجنجويد” في الخرطوم”.

وأضاف: “إن القوات المسلحة والأجهزة الامنية الاخرى والمقاومة الشعبية والمستنفرين عازمون على حسم التمرد بشكل نهائي”، مؤكدا “عدم العودة للتفاوض إلا بالإلتزام بمخرجات منبر جدة”.

وبحسب صحيفة “الراكوبة”، “هنأ العطا القوات التي نفذت العملية النوعية ببحري والتي دمرت جزءاً كبيراً من القوة الصلبة للعدو”، مؤكداً “بأن النصر قريب”.

وكانت “لجان مقاومة مدني” في السودان، “اتهمت قوات الدعم السريع، بمواصلة ارتكاب انتهاكات واسعة على محليات ولاية الجزيرة المختلفة، مخلّفة عشرات القتلى للشهر الخامس على التوالي”.

ونقلت صحيفة “التغيير” السودانية عن لجان مقاومة مدني، قولها، “بأن من بين الجرائم المتهمة بها الدعم السريع القتل والسلب والنهب”.

يذكر أن العمليات العسكرية التي يشهدها السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل الماضي، خلفت أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب.