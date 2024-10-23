الجيش السوداني يستعيد سيطرته على مدينة الدندر

بعد اشتباكات ضارية مع “قوات الدعم السريع”، تمكن الجيش السوداني من السيطرة على مدينة الدندر في ولاية سنار.

وأكدت مصادر عسكرية سودانية لصحيفة “سودان تربيون” أن “القوات المسلحة السودانية استردت مدينة الدندر بعد معارك عنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدافع والمسيرات، تحت غطاء جوي من الطيران السوداني”.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على مدينة الدندر، أوائل يوليو الماضي، وواصل الطيران العسكري التابع للجيش السوداني شن غارات على الدندر، خاصة قرية كامراب، لضرب مراكز تموضع “الدعم السريع” فيها.

ومنذ أبريل 2023، يشهد السودان حربا بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، القائد الفعلي للبلاد، أودت بحياة عشرات الآلاف.