الجيش السوداني يصد هجوماً على الفاشر ويعلن مقتل قائد للدعم السريع

أكدت مصادر عسكرية ميدانية سودانية مقتل العميد سالم صالح عيسى، قائد الهجوم الذي شنّته قوات “الدعم السريع” على مدينة الفاشر صباح اليوم الثلاثاء، في واحدة من أعنف جولات القتال التي تشهدها المدينة منذ بداية النزاع المسلح في إقليم دارفور.

وذكرت المصادر أن الهجوم انطلق في تمام الخامسة صباحًا على المحور الشمالي لمدينة الفاشر، حيث دُفعت أكثر من 50 عربة قتالية مصفحة من قبل “الدعم السريع”، مدعومة بعدد من المركبات الخفيفة من ثلاثة محاور رئيسية: الشرقي، الشمالي الغربي، والجنوبي.

وأوضح مصدر عسكري لقناة روسيا اليوم، أن القوات السودانية، بالتعاون مع القوات المشتركة والمواطنين المستنفرين، تمكنت من صدّ الهجوم بالكامل، موقعين خسائر فادحة في صفوف المهاجمين، ومعلنين القبض على يوسف حمدان، قائد الهجوم على محور “كازقيل”، إضافة إلى الاستيلاء على 13 عربة قتالية وتدمير عدد آخر.

كما جاء في بيان صادر عن الفرقة السادسة مشاة – الفاشر أن المواجهات أسفرت عن مقتل قائد الهجوم العميد سالم صالح عيسى إلى جانب عدد كبير من عناصر “الدعم السريع”، فيما تمكنت القوات المسلحة من استعادة السيطرة الكاملة على محاور الاشتباك.

وأضاف البيان أن هدف الهجوم كان “محاولة يائسة للسيطرة على مدينة الفاشر”، في محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها قوات الدعم السريع في معارك بارا الأخيرة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تفاقمت فيه الأزمة الإنسانية في مدينة الفاشر، التي تعاني من حصار وقصف متواصل منذ أشهر.

وفي تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، نُقل أن بعض سكان المدينة اضطروا لتناول علف الحيوانات في ظل المجاعة المتصاعدة ونقص المساعدات، في مشهد يعكس عمق الكارثة التي يعيشها المدنيون في المنطقة.