الجيش السوداني يضبط شحنة سلاح وذخائر قادمة من ليبيا

أعلن الجيش السوداني، اليو السبت، عن ضبط شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات قادمة من ليبيا والقبض على 4 متهمين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الليبية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المقدم ركن علي أحمد محمود عووجه القائد بقوات “الدعم السريع” التابعة للجيش السوداني.

وقال عووجه إن “دوريات من الدعم السريع بمنطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، اشتبكت مع عصابات لتجارة السلاح، وتمكنت من ضبط سيارتين ماركة (GMC) على متنها 36 بندقية كلاشنكوف”.

وأشار إلى ضبط صندوقي قنابل يدوية بالإضافة إلى مدفع (دوشكا) المضاد للطيران، وقاذف (آربجي 7) المضاد للدروع، وعدد كبير من الذخائر بمختلف أنواعها.

وأضاف: “قوات الدعم السريع ألقت القبض خلال العملية على 4 أفراد من عصابات تجارة السلاح بينهم اثنان من الجنسية الليبية”، دون أن يذكر تفاصيل عن الاثنين الآخرين.