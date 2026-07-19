الجيش السوداني يكثف عملياته في كردفان

أفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني والقوات المساندة له شنوا عمليات هجومية مباغتة على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، ما أسفر عن تحقيق تقدم ميداني وإجبار قوات الدعم السريع على الانسحاب من عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها بمحيط المدينة.

وأوضحت المصادر أن العمليات تأتي ضمن تحركات عسكرية متواصلة في محور كردفان، حيث كثف الجيش السوداني الضغط على مواقع الدعم السريع في محاولة لتعزيز مواقعه في المنطقة، التي تشهد مواجهات متقطعة منذ فترة طويلة ضمن الحرب الدائرة في البلاد.

وفي ولاية جنوب كردفان، كثف الجيش السوداني قصفه المدفعي على مواقع تابعة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبدالعزيز الحلو في مدينة الدلنج، وسط استمرار المواجهات في محاور عدة بالولاية.

وبحسب المصادر، سُمعت أصوات الاشتباكات في المناطق الغربية من مدينة الأبيض، بالتزامن مع تحركات عسكرية على الطرق المحيطة بها، فيما بقيت المدينة نفسها في حالة حذر مع استمرار متابعة التطورات الأمنية.

وعلى جبهات أخرى، شهدت محاور القتال في إقليمي دارفور والنيل الأزرق هدوءًا حذرًا، وسط استمرار حالة الاستنفار والتحركات التكتيكية من الأطراف المتقاتلة، بينما تواصلت المواجهات في المحور الغربي لمدينة الأبيض بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى.

ويأتي هذا التصعيد بعد أيام من تصاعد الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة على مدينة الأبيض، والتي استهدفت منشآت خدمية وبنية تحتية، ما دفع منظمات إنسانية إلى التحذير من تداعيات استمرار العمليات العسكرية على الوضع الإنساني في المنطقة.

وتُعد ولاية شمال كردفان من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية في الصراع السوداني، بسبب موقعها الرابط بين وسط البلاد وغربها، إضافة إلى قربها من مناطق تشهد نشاطًا عسكريًا واسعًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتستمر الحرب في السودان منذ اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في ابريل 2023، وسط جهود إقليمية ودولية متواصلة للتوصل إلى حل سياسي وإنهاء القتال، في وقت لا تزال فيه العمليات العسكرية مستمرة في عدد من الجبهات.