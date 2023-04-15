الجيش السوداني يُؤكد سيطرته على القواعد العسكرية والمطارات بالبلاد

توقف حركة الطيران في مطار الخرطوم الدولي، جراء الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة السودانية ومطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومقر إقامة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان.

واندلعت اشتباكات متقطعة ومتواصلة بين قوات الجيش و الدعم السريع في مطار مروي وسط حالة من الخوف والهلع لدى السكان، بحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية.

وقال الإعلام العسكري السوداني إنّ القوات الجوية في الجيش السوداني تقوم بعمليات لحسم التصرفات غير المسؤولة لمليشيا الدعم السريع المتمردة.

ونفى الجيش السوداني الأخبار المتداولة عن سيطرة الدعم السريع على مطار مروي معتبرا إياها محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية، مؤكدا أن قواتهم تفرض سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات.