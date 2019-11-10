الجيش السوداني يُفنّد إساله قوات من الدعم السريع إلى ليبيا

فنّد الجيش السوداني أمس السبت إرساله ألف جندي من قوات الدعم السريع إلى ليبيا، لدعم قوات خليفة حفتر، في مواجهة حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب قناة الجزيرة فقد حصلت على نسخة من تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا أفادت بأن السودان أرسل في يوليو الماضي ألف جندي إلى ليبيا دعما لحفتر.

من جهته قال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن في تصريحات صحفية أن هذه الدعاوى تأتي في إطار الكيد الممنهج للمؤسسات القومية.

وتابع قائلاً:

“قوات الدعم السريع تعمل حسب الاتفاقيات الدولية والأممية، والجيش السوداني يعمل على دعمها وتعزيز نجاحها لما تمتاز به هذه القوات من مهنية”.

كما شدد على أن الجيش السوداني ليس شركة أمنية حتى يكون بهذا المستوى الذي ورد في التقرير الأممي المزعوم.

وقالت قناة الجزيرة أن التقرير الدولي خلص إلى أن دولاً بينها السودان، خرقت منظومة حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا منذ عام 2011، حيث لم تاتزم بالعقوبات الأممية التي تقضي بحظر تقديم دعم عسكري لأطراف الصراع في ليبيا.