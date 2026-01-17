سوريا.. الجيش يعلن مقتل وإصابة جنود باشتباكات مع «قسد»

أعلن الجيش السوري مقتل جنديين وإصابة آخرين جراء اشتباكات اندلعت مع قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشرقي، إثر استهداف دورية عسكرية قرب مدينة مسكنة.

وذكرت هيئة العمليات في الجيش السوري أن قوات سوريا الديمقراطية خرقت بنود الاتفاق القائم واستهدفت الدورية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين من عناصر الجيش العربي السوري.

وأضاف البيان أن مجموعات تابعة لحزب العمال الكردستاني تنتشر في عدد من القرى والبلدات غرب نهر الفرات، وتعيق تنفيذ الاتفاق، وتواصل استهداف القوات الحكومية.

وأكد الجيش السوري أنه يتابع بسط السيطرة على مناطق غرب الفرات، ويتعامل مع أي استهداف تتعرض له قواته، مشيرًا إلى أن عناصر تنظيم قسد استهدفوا بالرصاص مراسلي وكالة سانا والإعلام العسكري قرب بلدة دبسي عفنان في ريف الرقة.

وحذرت هيئة العمليات من قيام عناصر حزب العمال الكردستاني بتلغيم جسر شعيب الذكر في ريف الرقة الغربي، بهدف تعطيل تنفيذ الاتفاق مع قسد، موضحة أن تفجير الجسر سيؤدي إلى عواقب خطيرة.

من جهتها، قالت قوات سوريا الديمقراطية إن الاشتباكات في مسكنة جاءت نتيجة خروقات ارتكبتها حكومة دمشق لبنود الاتفاق المتفق عليه برعاية دولية، مشيرة إلى أن وقف الاشتباكات يتطلب التزام الحكومة السورية الكامل ببنود الاتفاق، إلى حين إتمام انسحاب مقاتليها من مدينتي مسكنة ودير حافر.

وتواصل قوات الجيش السوري بسط سيطرتها على مناطق شرقي حلب، بعد التوصل إلى اتفاق مع قسد يقضي بإخلاء مناطق التماس، وسط بث وسائل الإعلام مشاهد لدخول الجيش إلى القرى والبلدات التي انسحبت منها قوات قسد، مع تحذيرات للمدنيين من دخول بعض المناطق إلى حين تأمينها وإزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأوضحت هيئة العمليات أن القوات تتقدم في منطقة غرب الفرات باتجاه مدينة الطبقة.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا أكد فيه أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.