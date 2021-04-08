الجيش الصيني: الولايات المتحدة توجه رسالة خاطئة وتُدمر استقرار المنطقة

الجيش الصيني، اتهم الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، باتخاذ إجراءات من شأنها “توجيه رسالة خاطئة وتدمر الاستقرار في المنطقة”.

أفاد الموقع الإلكتروني الصيني “أمد”، مساء أمس الأربعاء، بأن الاتهام الصيني يأتي على خلفية دخول حاملة طائرات أمريكية وسفن تابعة لها إلى بحر الصين الجنوبي.

وذكرت القيادة الشرقية للقوات المسلحة الصينية، في بيان لها، اليوم، أن جيش البلاد تابع تحركات المدمرة الأمريكية “USS John McCain” خلال مرورها عبر مضيق تايوان، مشددا على أن “الصين تعارض بشدة إجراءات الولايات المتحدة، التي تثير بالتعمد حالة من التوتر وتنتهك السلام والاستقرار الإقليميين”.

واعتبر الجيش الصيني في بيانه أن تحركات الولايات المتحدة “مثَّلت رسالة خاطئة وأضرت بالاستقرار في المنطقة”.

ويشار إلى أن الجيش الأمريكي قد أعلن، الأحد الماضي، أن مجموعة حاملة الطائرات “تيودور روزفلت” دخلت بحر الصين الجنوبي لتعزيز “حرية البحار”، وذلك في وقت يثير فيه التوتر بين الصين وتايوان قلقا بواشنطن. وفق ما ذكرت وكالة سبوتنيك.

ولفتت البحرية الأمريكية إلى أن المدمرة “USS John McCain” عبرت مضيق تايوان في إجراء “روتيني”.