الجيش اللبناني.. زورق إسرائيلي خرق المياه الإقليمية وألقى قنبلة صوتية

الجيش اللبناني، أعلن عن “خرق زورق حربي تابع للعدو الصهيوني، أمس الثلاثاء، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة”، مؤكدا أن “عناصر الزورق ألقوا قنبلة صوتية فوق تلك البقعة البحرية”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه ، في بيان، إنه “بتاريخ 5 / 1 / 2021، ما بين الساعة 15.22، والساعة 15.27، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة صوتية فوق البقعة البحرية المذكورة”، موضحا أنه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.