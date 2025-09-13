الجيش اللبناني يتسلم دفعات جديدة من السلاح الفلسطيني في الشمال والجنوب

تسلم الجيش اللبناني صباح اليوم السبت، 3 شاحنات من السلاح في مخيم البداوي شمال لبنان، و5 شاحنات في مخيم عين الحلوة جنوب البلاد، ضمن عملية مستمرة لتسليم السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الدولة.

وذكرت قيادة قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان أن عملية التسليم شملت سلاحاً تابعاً لحركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدة أن العملية مستمرة وجدية، مع استمرار الحوار مع باقي الفصائل لتسليم أسلحتها.

وأكد رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، السفير رامز دمشقية، انتهاء تسليم الشاحنات في مخيم عين الحلوة، مشيراً إلى أن العملية تمثل خطوة ضمن مسار مستمر لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وكانت المرحلة الأولى من عملية تسليم السلاح قد بدأت في مخيم برج البراجنة في بيروت في 21 أغسطس الماضي، وتلتها مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور جنوب لبنان في 28 من الشهر نفسه.

ويأتي استكمال عملية تسليم السلاح في وقت وضع فيه الجيش اللبناني خطة لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله، مع استهداف حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية خلال ثلاثة أشهر، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي.

يُذكر أن مخيم عين الحلوة يعد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الذي يضم آلاف المطلوبين لدى السلطات، في حين يعيش أكثر من 220 ألف فلسطيني في لبنان، معظمهم في مخيمات مكتظة وظروف معيشية صعبة، ويُمنعون من العمل في قطاعات عدة.

الجيش اللبناني يوقف سفينة وقود محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بشكل غير قانوني

أعلن الجيش اللبناني عن إصابة ثلاثة من عناصره وتوقيف 22 شخصاً خلال إحباط محاولة سفينة وقود مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.

وذكرت قيادة الجيش في بيان نشرته على موقعها الرسمي أن معلومات وردت إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة مساء الجمعة، وبناءً على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية مطاردة السفينة “هوك 3” أثناء محاولتها المغادرة بشكل غير قانوني.

وأضاف البيان أن طاقم السفينة لم يمتثل لأوامر الدورية، ما دفع عناصر الجيش لإطلاق طلقات تحذيرية، ثم تنفيذ وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية بالتعاون مع القوات الجوية، أسفرت عن توقيف 22 شخصاً على متن السفينة على مسافة نحو 30 ميلاً بحرياً من الشاطئ اللبناني، وإعادة السفينة إلى مرفأ ضبية.

وأشار الجيش إلى أن ثلاثة من عناصره أصيبوا أثناء محاولة ربان السفينة المناورة لمنع صعود القوات عليها، مؤكداً بدء التحقيق مع الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن السفينة بإشراف القضاء.

من جهته، أشاد وزير الطاقة والمياه جو صدي بالجيش اللبناني، موضحاً أن السفينة كانت محجوزة لدى الجمارك، وأن تفريغها تم بعد مطابقة نتائج الفحوص المخبرية للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، نافياً أي تزوير في المستندات أو التلاعب بمنشأ الوقود.