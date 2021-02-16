الجيش اللبناني يستأنف توزيع تعويضات انفجار مرفأ بيروت

الجيش اللبناني، اعلن أمس الإثنين، استئناف عملية توزيع التعويضات على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت.

وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس 2020، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وقال الجيش في بيان : “استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المتضررين، فور تحويل مبلغ 50 مليار ليرة لبنانية (نحو 33 مليون دولار) إلى خزينة الجيش”.

ووفق ما ذكرت وكالة “الأناضول” عن البيان أن “عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة بلغت 356 وحدة سكنية موزعة في مناطق عدة بالعاصمة بيروت”.

وفي وقت سابق وزعت المؤسسات الرسمية اللبنانية نحو 99 مليون دولار على المتضررين من الانفجار، على عدة دفعات، قبل أن يتوقف التوزيع الشهر الماضي.

​​​​​​​وقدرت أضرار انفجار مرفأ بيروت، بأكثر من 4.5 مليارات دولار بما فيها المرفأ والمناطق التي دمرت بينها أكثر من 85 ألف وحدة سكنية بين منازل ومكاتب.

وزاد الانفجار الكارثي الوضع سوءا في بلد يعاني منذ شهور أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.