الجيش اللبناني يُعلن عن اختطاف راعي من قِبل القوات الإسرائيلية

أعلن الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، عن قيام القوات الإسرائيلي باختطاف راعي واقتياده إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفاد الجيش في بيان، بأنه بتاريخ 12 يناير الجاري وقرابة الساعة 15.40 بالتوقيت المحلي، أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي في محلة بسطرة ـــ كفرشوبا قرب الحدود على خطف الراعي حسن قاسم زهرة الذي كان يرعى قطيعاً من الماشية، حيث اقتادته إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أنه تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عناصره ألقت القبض على راع لبناني بزعم أنه اخترق الحدود بشكل مقصود، مؤكدا أن اللبناني “ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع حزب الله”.

وأوضح الجيش في بيان أنه “تم إلقاء القبض على الراعي في منطقة جبل روس، بعد أن تم نصب كمين للراعي الذي اخترق الحدود من لبنان إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مقصود حيث تم نقله إلى قوات الأمن للتحقيق”، مشددا على “أننا لن نسمح بأي محاولة لخرق سيادة دولة إسرائيل”.

وأضاف أن “الراعي اللبناني ينتمي إلى جماعة تم تحديدها على أنها تتعاون مع منظمة حزب الله”.