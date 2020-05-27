الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق يتقدم ويُسيطر على مواقع جديدة

صرح آمر محور عين زارة بقوات بركان الغضب يوسف لامين، اليوم الأربعاء، بأن قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني أحرزت تقدما كبيرا في محاور الخلة وعين زارة، وبسطت سيطرتها على مدرسة فاطمة الزهراء والاستراحة الحمراء، وأغلقت الطريق الرابط بينهم وبين قوات حفتر.

وقال لامين في تصريحات صحفية، إن قوات بركان الغضب أحرزت تقدما كبيرا أيضا في منطقة الأبيار والرعايدية رغم التقدم ببطء وحذر نتيجة وجود الألغام.

وأفاد لامين بتقدم قوات بركان الغضب في محور المطار إلى بوابة المطار، إضافة للكازيرما بالكامل، مشيراً الى القبض على عدد كبير من عناصر قوات حفتر في الخلاطات، حسب قوله.

وعبر مواقع التواصل تداول متابعين تسجيلات مرئية تُظهر سيطرة قوات الجيش الليبي لحكومة الوفاق على آليات وذخائر لقوات حفتر بمحور شهداء عين زارة.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، أن قوات بركان الغضب تُسيطر على آلية مسلحة وقبضت على 15 عنصراً من قوات حفتر في محور الخلة.

كما أفادت أيضا عملية بركان الغضب بأن قواتها عززت مواقعها واقتحمت تمركزات مهمة كانت تحتلها قوات حفتر في محاور منها الخلة وعين زارة.